Количество тяжелого вооружения и военной техники на оккупированной части Донбасса выросло почти в десять раз - украинская сторона СЦКК

Такая беспрецедентная активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.

Количество тяжелого вооружения и военной техники на временно оккупированной территории Донецкой области возросло в 8,5 раза.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Отмечается рост напряженности в связи с постоянным и демонстративным нарушением Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. По сравнению с июнем 2018 года, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный - более чем 200 единиц, или в 8,5 раза - рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на временно оккупированной территории Донецкой области, размещение которых в данных районах является грубым нарушением Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и т. п.

Отмечается, что такая активность вооруженных формирований РФ привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимым продолжение нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ, которые носят системный характер и приводят к эскалации напряженности как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил.