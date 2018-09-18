Хаос в "ДНР" после убийства Захарченко: разведка узнала о потерях боевиков

Разведке стало известно о массовой драке между террористами "ДНР".

На оккупированной территории Донецкой области из-за обстрела собственных позиций одним из так называемых подразделений 1-го армейского корпуса ВС России произошла массовая драка между боевиками.

Вследствие этого двое террористов погибли, более 10 получили тяжелые ранения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что несогласованность действий между подразделениями противника, которые прибывают на передовые позиции по сигналу тревоги для усиления, и теми, которые несут постоянное боевое дежурство, приводит к увеличению случаев открытия "дружественного огня" и, как следствие, роста количества конфликтов между личным составом.

"В частности, 15 сентября в результате очередного обстрела собственных позиций одним из подразделений 1 АК ВС РФ между террористами произошла массовая драка, в результате которой два человека скончались от нанесенных побоев, более десяти получили тяжелые ранения и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ранее украинский офицер рассказал, что террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе. Они разбились в грузовике "Урал".

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.