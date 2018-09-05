С обгоревшим лицом: появилось новое фото "министра доходов "ДНР", пострадавшего от взрыва в кафе "Сепар"

Взрывная волна пришлась Тимофееву на правую сторону, "поджарив" лицо и руку.

В сети появилось новое фото с "министром доходов "ДНР" Александром Тимофеевым "Ташкентом", которого "похоронили" российские СМИ после взрыва в донецком кафе "Сепар".

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Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter снимок, на котором "Ташкент" стоит рядом с Александром Пашиным - помощником советника главаря "ДНР". На фото видно обгоревшее лицо и перебинтованную руку Тимофеева.

Ранее так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, пострадавший от взрыва в кафе "Сепар", появился на похоронах главаря "ДНР" Александра Захарченко.

РосСМИ сообщали, что Тимофеев скончался от полученных травм вечером 1 сентября. "Ташкент" находился рядом с Захарченко в момент взрыва в кафе "Сепар".