С обгоревшим лицом: появилось новое фото "министра доходов "ДНР", пострадавшего от взрыва в кафе "Сепар"
В сети появилось новое фото с "министром доходов "ДНР" Александром Тимофеевым "Ташкентом", которого "похоронили" российские СМИ после взрыва в донецком кафе "Сепар".
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Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter снимок, на котором "Ташкент" стоит рядом с Александром Пашиным - помощником советника главаря "ДНР". На фото видно обгоревшее лицо и перебинтованную руку Тимофеева.
Ранее так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, пострадавший от взрыва в кафе "Сепар", появился на похоронах главаря "ДНР" Александра Захарченко.
РосСМИ сообщали, что Тимофеев скончался от полученных травм вечером 1 сентября. "Ташкент" находился рядом с Захарченко в момент взрыва в кафе "Сепар".
"Ташкент" везунчик, конечно (справа Пашин, помощник #Казаков'а) #Тимофеевpic.twitter.com/lFNkPeyp5D— Necro Mancer (@666_mancer) September 4, 2018