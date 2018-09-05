Захарченко убил Чебурашка: СМИ узнали новые подробности ликвидации главаря "ДНР"

Взрывное устройство было установлено не внутри кафе "Сепар", а снаружи — над вывеской.

Взрывное устройство, в результате срабатывания которого убит главарь "ДНР" Александр Захарченко, было заложено в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания - в фигурку Чебурашки в камуфляже.

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Об этом сообщает "МК", ссылаясь на источник в Донецке, знакомый с ходом расследования.

"По последним данным, безоболочное взрывное устройство было установлено не внутри здания (в люстре), а снаружи — над вывеской", - пишут СМИ.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.