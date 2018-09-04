Взорвали вместе с Захарченко: в Донецке похоронили охранника главаря "ДНР" (фото)

Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке.

В понедельник, 3 сентября, в Донецке похоронили убитого вместе с главарем "ДНР" Александром Захарченко его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян".

Соответствующее видео обнародовало так называемое "министерство информации "ДНР".

Судя по кадрам, на похоронах присутствовал раненый во время взрыва так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев "Ташкент".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.