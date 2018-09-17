Отправились к Захарченко: террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе

Как рассказал украинский офицер, террористы снова понесли потери на Донбассе.

Террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе. Они разбились в грузовике "Урал".

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"... Сегодня утром "Урал" недовоинов "дырляндии" ("ДНР" - Ред.) немного свернул не туда" - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что в результате двое террористов "Оплота" стали "грузом-200" на оккупированном Донбассе.

Как сообщал штаб ООС, на протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.