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Отправились к Захарченко: террористы "Оплота" понесли потери на Донбассе

10:01, 17 сентября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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"... Сегодня утром "Урал" недовоинов "дырляндии" ("ДНР" - Ред.) немного свернул не туда" - сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что в результате двое террористов "Оплота" стали "грузом-200" на оккупированном Донбассе.

Как сообщал штаб ООС, на протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

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Теги: #Донбасс#ДНР#боевики#потери