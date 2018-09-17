Убить Захарченко: террористы нашли "подозреваемого" в покушении на главаря ''ДНР'' (фото)

Отмечается, что Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как Захарчено был убит в результате взрыва в кафе "Сепар", с ним провели очередной допрос.

По подозрению в покушении на главаря "ДНР" Александра Захарченко задержали жителя Донбасса Александра Погорелова.

Об этом сообщают ресурсы боевиков. Террористы утверждают, что мужчину якобы завербовал сотрудник СБУ.

По словам задержанного, самодельное взрывное устройство он собирался заложить в уборной ресторана "Пушкинъ". При этом мужчина заявил, что якобы вторая диверсионная группа "готовила теракт в другом заведении".

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"Для этого планировалось использовать взрывное устройство нового типа. По словам мужчины, устройство способно распознавать сигнал на расстоянии около двух километров, несмотря на стены, перекрытия и другие преграды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как Захарчено был убит в результате взрыва в кафе "Сепар", с ним провели очередной допрос, в ходе которого он якобы признался в существовании "второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении".

Террористы утверждают, что взрывное устройство было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость якобы составляет около десяти тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.