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Убить Захарченко: террористы нашли "подозреваемого" в покушении на главаря ''ДНР'' (фото)

11:27, 17 сентября 2018
Война
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Террористы задержали Погорелова / ресурсы террористов

Об этом сообщают ресурсы боевиков. Террористы утверждают, что мужчину якобы завербовал сотрудник СБУ.

По словам задержанного, самодельное взрывное устройство он собирался заложить в уборной ресторана "Пушкинъ". При этом мужчина заявил, что якобы вторая диверсионная группа "готовила теракт в другом заведении".

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"Для этого планировалось использовать взрывное устройство нового типа. По словам мужчины, устройство способно распознавать сигнал на расстоянии около двух километров, несмотря на стены, перекрытия и другие преграды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как Захарчено был убит в результате взрыва в кафе "Сепар", с ним провели очередной допрос, в ходе которого он якобы признался в существовании "второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении".

Террористы утверждают, что взрывное устройство было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость якобы составляет около десяти тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.

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Теги: #Донецк#ДНР#убийство#Захарченко