Зачем ОБСЕ допустили к украинским пленным в «ДНР»

Впервые за все время работы Трехсторонней контактной группы, после того, как в непризнанной республике сменилась «власть», и «ДНР», вместо устраненного Александра Захарченко возглавил Денис Пушилин, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Тони Фриш смог встретиться тет-а-тет, без участия третьей стороны, с шестью пленными украинскими военнослужащими, которых незаконно удерживают в стенах донецкого СИЗО.

В ОБСЕ такую податливость со стороны боевиков уже успели назвать «большим шагом». Но на деле эти изменения – симптом того, что России и лично Владимиру Путину не выгодно нынешнее положение вещей. И, поскольку президент РФ уже долгое время примеряет на себя образ миротворца, который не принимают в мире, теперь он ищет максимально приемлемый путь выхода из сложившейся ситуации. Для этого и произошла смена «власти» на подконтрольных России украинских территориях. Для этого ОБСЕ демонстрируют «договороспособность» этой «власти».

Похожие «миротворческие» шаги по невоенному решению конфликта на Донбассе будут предприниматься Россией и в дальнейшем

Конфликт на Донбассе уже сильно давит на Россию - в стране снижается уровень экономики и увеличивается количество социальных обострений. Это говорит о том, что, вполне вероятно, похожие «миротворческие» шаги по невоенному решению конфликта на Донбассе будут предприниматься Россией и в дальнейшем.

О чем идет речь? Для начала, это может вылиться в прекращение огня на линии фронта. А позднее и вовсе может быть рассмотрен вопрос прекращения военных действий.

Несомненно, Путину это может быть выгодно только на необходимых ему условиях. К тому же, российские аналитики уверены, что более эффективно этот вопрос можно решить изнутри Украины, используя вложения средств в прокремлевских кандидатов на парламентских и президентских выборах в нашей стране.

Однако и военный потенциал пока также никто не спешит сбрасывать со счетов. Ради этого, в свое время, велись ожесточенные бои за Донецкий и Луганский аэропорты, у которых уцелели только взлетные полосы. И именно поэтому сегодня в России стартовали военные учения «Восток-2018», которые РФ до этого времени в таких масштабах еще не проводила (при желании Кремля, Москва может быстро перебросить силы на восток Украины и использовать их как рычаг давления).

Как бы там ни было, на данный момент развитие ситуации будет зависеть от официальных заявлений

Возвращаясь к допуску ОБСЕ к украинским пленным, стоит отметить, что такие «миротворческие» перемены, хоть и имеют под собой желание Путина продавливать свою политику, все-таки могут обеспечить и возможность обмена. Поскольку обмен подразумевается Минском, то, хоть и с небольшими отклонениями - необязательно будет обмен по обсуждаемой украинской стороной схеме «всех на всех» - но возможен вариант возврата существенной части военных.

Как бы там ни было, на данный момент развитие ситуации будет зависеть от официальных заявлений.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины