Россия поставляет боевикам на Донбассе украинское оружие, захваченное в аннексированном Крыму

Полиция установила более 60 фактов изъятия у боевиков оружия, которое на момент аннексии Крыма находилось в воинских частях ВСУ в Севастополе, Феодосии и Симферополе.

Полиция расследует поставки Россией боевикам на востоке Украины оружия из аннексированного Крыма.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, следователи Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали расследовать уголовное производство в отношении Российской Федерации по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о поставках Россией боевикам на востоке Украины оружия с полуострова.

Как отметили в полиции, после захвата российскими оккупационными властями Крыма в 2014 году огнестрельное оружие из более 10 воинских частей, которое до этого года принадлежало Вооруженным силам Украины, использовалось на территории проведения АТО.

Читайте такжеРоссия признала, что оккупировала Донбасс, отправив ФСБ для расследования убийства Захарченко - Геращенко

Полиция установила более 60 фактов изъятия у боевиков оружия, которое на момент аннексии находилось в воинских частях ВСУ в Севастополе, Феодосии и Симферополе.

«Указанные факты свидетельствуют, что именно Российская Федерация вооружает сепаратистов на востоке нашей страны, которые ежедневно убивают мирных граждан и украинских военных», - заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Он уточнил, что на территории Донецкой и Луганской областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов, 2 гранатомета и 1 карабин.

В Департаменте подчеркнули, что, согласно международно-правовым документам, на государство, которое незаконно аннексировало территорию другой страны, возлагаются обязанности, связанные с поддержанием правопорядка на этой оккупированной территории. Отмечается, что несмотря на это Россия не обеспечила хранение огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территориях захваченных военных объектов Украины в Крыму и Севастополе. При этом на оккупированные территории Донбасса началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза.

«В дальнейшем это оружие поступало в незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке нашей страны, для ведения агрессивной войны против Украины», - отметили в Департаменте.