В деле о нападении на херсонскую чиновницу Гандзюк задержаны шесть человек - Князев

Сегодня состоятся судебные заседания по избранию подозреваемым меры пресечения.

В настоящее время следствие привлекает к уголовной ответственности шестерых подозреваемых в участии или соучастии в покушении на убийство чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национальной полиции Киева Сергей Князев во время брифинга в Киеве.

"На сегодняшний день следствием привлекаются к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления. Сегодня будет ряд судебных заседаний по избранию меры пресечения двум подозреваемым лицам", - заявил он.

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"Кстати сегодня состоится ряд судебных заседаний по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым лицам", – добавил он.

Напомним, 20 августа Князев сообщал, что по подозрению в организации и соучастии в покушении на Гандзюк задержаны пять человек.

21 августа двум задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. За день до этого, 20 августа, на два месяца арестовали еще одного подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала лицо, подозреваемое в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 августа правоохранители задержали еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк, среди которых мужчина, который, по данным полиции, покупал серную кислоту.