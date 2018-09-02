Пострадавший от взрыва в «Сепаре» террорист Тимофеев появился на похоронах Захарченко

Ранее СМИ сообщали, что «министр доходов ДНР» скончался вслед за главарем боевиков.

Так называемый «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев (известный также как «Ташкент»), пострадавший от взрыва в кафе «Сепар», появился на похоронах главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщают «Новости Донбасса». Информацию подтверждают также и ресурсы боевиков.

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Ранее СМИ сообщали, что Тимофеев скончался от полученных травм вечером 1 сентября. Тимофеев находился рядом с Захарченко в момент взрыва в кафе "Сепар".

Тимофеев занял должность "министра доходов и сборов ДНР" с 12 ноября 2014 года. Он был связан с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукции. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля "ДНР".

Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов. Тимофеев был близким соратником Захарченко. Однако СМИ сообщают что недавно между друзьями произошел конфликт.

Как сообщал УНИАН, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.