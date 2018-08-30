США хотят передать Украине оружие для отражения возможной атаки РФ с моря – американский эксперт

Американец отметил, что Украина должна продолжать реформы для себя самой – «не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах Соединенных Штатов, а потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну».

«Окно возможностей» для предоставления Украине Вашингтоном летального оружия открыто. И сейчас в первую очередь речь идет о поставках вооружений для Военно-морских сил.

Об этом заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, который четверть века преподавал в Военном колледже Армии США и является учителем многих из тех, кто работает сейчас в Пентагоне, передает "Радио Свобода".

Ориентацию на помощь ВМС Украины эксперт объясняет существованием реальной угрозы в Азовском, и даже в Черном море.

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«Все похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию. А еще сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или вблизи них», – сообщил Бланк, комментируя выделение для Украины 250 миллионов долларов военной помощи в бюджете США на 2019 год.

При этом он подчеркнул, что Украина должна продолжать реформы для себя самой – «не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах Соединенных Штатов, а потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну».

«Думаю, Украина становится сейчас все сильнее, а Россия слабее – в основном из-за санкций. А что касается предоставления вооружений... Главный вопрос не в объемах нашей военной помощи, а в том, что сама Украина готова делать, чтобы усилить свои позиции и не быть уязвимой для российской агрессии», – добавил он.

Он предполагает, что деньги могут пойти на приобретение военных кораблей или противокорабельных ракет, которые сейчас нужны Украине.

«А еще они (деньги – ред.) будут потрачены на усиление оборонных возможностей страны в целом. Как именно – будут решать правительства Украины и США. Но в целом Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем есть сейчас», – резюмировал он.