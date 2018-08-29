Украинские военные готовятся отражать нападение с моря: обнародованы яркие фото

В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.

28 августа начались совместные командно-штабные учения Командования Военно-Морских Сил ВС Украины с другими военными формированиями и правоохранительными органами «Шторм — 2018».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, в маневрах под руководством Генерального штаба ВС Украины помимо украинских ВМС привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины.

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Мероприятие отрабатывается в два этапа — управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий в ходе обороны Черноморского побережья.

«Обучение по управлению определенным комплектом войск во время отражения вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью совершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике. Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и оперативной совместимости с другими органами управления», — отметил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Отмечается, что подразделения осуществляют ведение стабилизационных действий, отражения воздушного нападения противника, перегруппировку войск, подготовку районов к выполнению задач и осуществлении противоподводно-диверсионной обороны и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Сейчас проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром и пополнение всех видов боеприпасов подразделениями обеспечения.

Воронченко также добавил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря.