В районе Авдеевской промзоны террористы ежедневно будут слушать гимн Украины - волонтеры

Боевики станут постоянными слушателями информационного и музыкального контента от украинских военных.

Вблизи Авдеевской промзоны, где держит оборону 92 ОМБр ВСУ, будет установлен рупор, через который военные будут транслировать гимн Украины и информацию, которая поможет противодействовать российской пропаганде.

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Об этом на своей странице в сети Facebook рассказывают волонтеры фонда "Вернись живым".

Расстояние до позиций террористов - до 150 метров, а значит, представители террористических группировок станут постоянными слушателями информационного и музыкального контента от украинских военнослужащих.

По словам военных, просыпаться утром боевики будут под гимн Украины. Таким образом армейцы заставят врага заучить его наизусть.

Раньше, чтобы потроллить террористов, на промзоне армейцы вывешивали флаги Италии, США и Сомали.