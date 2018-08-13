Волонтер рассказал о сильном пожаре на позициях боевиков близ Донецкого аэропорта (фото)
07:27, 13 августа 2018Война
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Также волонтер опубликовал фото охваченных огнем позиций боевиков "ДНР" у аэропорта.
На позициях боевиков вспыхнул пожар / фото facebook.com/yury.mysyagin
Украинский волонтер Юрий Мысягин показал кадры пожара 12 августа на позициях террористов близ Донецкого аэропорта.
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"В районе Донецкого аэропорта с самого утра у оккупантов на позициях уже что-то горит. Причем хорошо и сильно горит. Что случилось - не знаю. Может, птичка прилетела неизвестного калибра, а может, и известного", - пишет он на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном боевиками Донецке на шахте "Куйбышевская" произошел сильный пожар.
На позициях боевиков вспыхнул пожар / фото facebook.com/yury.mysyagin
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