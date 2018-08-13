Волонтер рассказал о сильном пожаре на позициях боевиков близ Донецкого аэропорта (фото)

07:27, 13 августа 2018
Война
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На позициях боевиков вспыхнул пожар / фото facebook.com/yury.mysyagin

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"В районе Донецкого аэропорта с самого утра у оккупантов на позициях уже что-то горит. Причем хорошо и сильно горит.  Что случилось - не знаю. Может, птичка прилетела неизвестного калибра, а может, и известного", - пишет он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном боевиками Донецке на шахте "Куйбышевская" произошел сильный пожар.

На позициях боевиков вспыхнул пожар / фото facebook.com/yury.mysyagin

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Теги: #Донбасс#пожар#боевики#ДАП