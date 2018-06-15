В оккупированном Донецке произошел масштабный пожар на шахте (фото, видео)
08:23, 15 июня 2018Война
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Фото и видео пожара опубликовали пользователи соцсетей. Они пишут, что горели складские помещения в районе предприятия.
Пожар на шахте "Куйбышевская" / фото twitter.com/GirkinGirkin
В оккупированном боевиками Донецке на шахте "Куйбышевская" произошел сильный пожар.
Фото и видео пожара опубликовали пользователи соцсетей. Сама шахта с 2009 года официально не работает, ее административное здание сгорело в апреле этого года.
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ФБ Машзавод-с севера шото горит, стоит черный дым pic.twitter.com/ZSNnriYqdP— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018
вот еще!!! Нехило pic.twitter.com/VjDmKKVA8a— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018
Куйбышевская шахта, Донецк pic.twitter.com/G5ktBaJ5z9— IgorGirkin (@GirkinGirkin) June 14, 2018
догорело.. pic.twitter.com/WfJFCYe44u— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018
#Донецк, 14/06/18 ~19-55, горит здание на территории Куйбышевской шахты pic.twitter.com/XtkgRWDo02— Necro Mancer (@666_mancer) June 14, 2018
Ранее сообщалось, что на шахте во Львовской области произошел обвал.
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