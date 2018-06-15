В оккупированном Донецке произошел масштабный пожар на шахте (фото, видео)

08:23, 15 июня 2018
Война
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Пожар на шахте "Куйбышевская" / фото twitter.com/GirkinGirkin

Фото и видео пожара опубликовали пользователи соцсетей. Сама шахта с 2009 года официально не работает, ее административное здание сгорело в апреле этого года.

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Ранее сообщалось, что на шахте во Львовской области произошел обвал.

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Теги: #Донбасс#пожар#Донецк#шахта