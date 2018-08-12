На Донбассе задержали российского «туриста», снимавшего позиции ВСУ (фото)

11:49, 12 августа 2018
Война
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На Донбассе задержали подозрительного туриста из Сургута / Facebook - Операция объединенных сил / Joint Operation Forces

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Как сообщает штаб ООС в Facebook, задержание подозрительного лица 11 августа провели военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил.

«Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, которые он снимал и тщательно сохранял у себя на мобильном телефоне», – указано в сообщении.

«Сейчас его культурные "вкусы" изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении именно таких неординарных личностей», – добавили в штабе ООС.

Напомним, в течение минувших суток, 11 августа, российские оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

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Теги: #війна#Донбас