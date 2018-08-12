Сутки на Донбассе: боевики били из БМП и минометов, один украинский военный ранен

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, двое получили ранения.

В течение минувших суток, 11 августа, российские оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враги вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 мм – защитников Гнутово и Крымского.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оба раза применялись минометы калибром 120 и 82 мм. Потерь нет.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, двое получили ранения.

10 августа сообщалось, что Российская Федерация отправила еще более 2 тысяч своих военных на Донбасс для выполнения боевых задач.