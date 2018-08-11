Нацгвардия задержала вблизи Волновахи трех человек по подозрению в сотрудничестве с «ДНР»
Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали трех человек вблизи Волновахи в Донецкой области по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием «ДНР».
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
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«Задержание граждан произошло на блокпосте, который расположен неподалеку от города Волноваха Донецкой области. Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой «ДНР».
Нацгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в течение 2-4 августа Нацгвардия задержала семерых человек за сотрудничество с боевиками "ЛДНР".