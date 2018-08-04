Нацгвардия задержала семерых человек за сотрудничество с боевиками "ЛДНР"

Задержанных передали в местных отделов Национальной полиции.

Военнослужащими Национальной гвардии Украины в течение двух прошедших дней были задержаны семь человек по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает прес-служба Операции объединенных сил.

"Подозреваемые были задержаны на стационарных и подвижных блокпостах вблизи населенных пунктов Владимировки, Благодатного и Мариуполя Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинский офицер раскрыл потери "ДНР" за первый день августа (фото)

Также отмечается, что гвардейцы передали задержанных сотрудникам местных отделов Национальной полиции Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Напомним, что с начала суток боевики 8 раз обстреляли позицииукраинских военных.