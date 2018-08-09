В ООН посчитали, сколько домов было уничтожено при боях под Иловайском

В городе не работало ни одно медицинское учреждение с 10 до 30 августа 2014 года, то есть до окончания боевых действий.

Во время боевых действий в Иловайске и окрестных селах уничтожили 600 из 1800 частных домов и повредили 116 многоэтажных домов.

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Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фионы Фрейзер, передает радио Свобода. По состоянию на середину августа из-за обстрелов в городе прекратили поставки электроэнергии, газа и воды. В ночь на 8 августа в больницу Иловайска попал снаряд, который повредил главное здание и аптеку, в частности, склад лекарств.

В городе не функционировало ни одно медицинское учреждение с 10 до 30 августа 2014 года, то есть до окончания боевых действий, говорится в докладе.

В то же время в ООН призвали Украину расследовать нарушения прав гражданских во время боевых действий под Иловайськом. «Прошло четыре года после событий под Иловайськом, однако стороны конфликта предприняли ограниченные шаги по расследованию вероятных нарушений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, особенно тех, которые совершались против гражданских лиц», – отметила Фрейзер.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайськом Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил РФ, которые вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские военные. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военнослужащих и правоохранителей, 429 были ранены, 300 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.