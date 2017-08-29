В Днепре отслужили панихиду по погибшим в Иловайском котле (видео)

Погибших в Иловайском котле вспоминают сегодня в Днепре. Панихиду отслужили на Краснопольском кладбище, говорится в сюжете ТСН.

Именно на этом кладбище - аллея героев, где хоронили десятки временно неустановленных защитников Украины. Большинство из них погибли три года назад.

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Часть бойцов позже удалось узнать по экспертизе ДНК, и на табличках вместо номера начали появляться имена. Много родственников перезахоронили тела погибших на Родине.

На аллее Героев почтили память побратимов бойцы АТО и родные. Люди посещают не только могилы сыновей, но и их друзей, которые вместе вышли из иловайского ада. Говорят, за три года боль не утихает.