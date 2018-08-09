На Луганщине боевики схватили пасторов церкви прямо во время богослужения – ИС
В оккупированном боевиками Алчевске Луганской области боевики прямо во время утреннего богослужения задержали пасторов церкви «Благая весть».
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Об этом в Facebook сообщает координатор аналитической группы ИС, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. Согласно оперативным данным ИС, инцидент произошел 7 августа.
"В г. Алчевск Луганской области боевиками, во время утреннего богослужения, без каких-либо объяснений были задержаны и доставлены в помещение т.н. «МГБ ЛНР» пасторы церкви «Благая весть». В 11.00 того же дня они были освобождены, однако при этом было назначено «предварительное рассмотрение дела в судебном заседании», – указал Тымчук.
По его информации, с конкретными обвинениями пасторов не ознакомили.
Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" начали «операцию «Визит», проводя аресты лиц, которые вызывают подозрение в «нелояльности» к оккупационному режиму.