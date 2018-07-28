На оккупированном Донбассе трое подростков подорвались на минах, установленных боевиками на кладбище - разведка

Хаотичное минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для гражданских лиц.

Во временно оккупированных районах Донбасса трое подростков подорвались на минах, установленных боевиками на кладбище, двое подростков погибли.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в т.ч. с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин», - отметил он.

Однако, по словам пресс-секретаря, хаотичное минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для гражданских лиц.

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«25 июля с. г. трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте», - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Минобороны, низкий уровень подготовки личного состава 1-го и 2-го так называемых «армейских корпусов» вооруженных сил РФ приводит к потерям вооружения и военной техники.

«Так, во время проведения учений по преодолению водной преграды, т. н. военнослужащими одного из подразделений российских оккупационных войск был затоплен танк. Оккупанты пытаются скрыть это происшествие от своих кураторов», - сказал Гуцуляк.