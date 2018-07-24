ДРГ и саперы оккупантов подорвались на собственном минном поле на Донбассе

Российские оккупационные войска продолжают устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения на линии разграничения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

На Донбассе вчера при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы оккупационных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

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«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин», - сообщил он.

Однако, по словам Гуцуляка, хаотичное минирование местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов приводят к потерям их личного состава.

«В частности, 23 июля при попытке выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые «военнослужащие» инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить её проход», - сказал пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, пресс-центр Объединенных сил информировал, что за минувшие сутки на Донбассе, по данным разведки, ранены четверо оккупантов.