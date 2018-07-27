Наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Луганском 10 "Градов" и 30 танков боевиков

В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики ОРЛО выстроили большое количество военной техники на окраине оккупированного ими Луганска.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня "Град" и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.

Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"24 июля с линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля обнаружено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км на юго-запад от Луганска)", - рассказывают наблюдатели.

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Также, по их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО "Град" неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) за 56 км от Луганска.

В апреле в СММ ОБСЕ заявляли, что боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и Бтров на окраине оккупированного ими Луганска.