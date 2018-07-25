Военная рассказала, как на Донбассе ликвидировали двух террористов (фото)

Боевики на Донбассе пытались незаметно пробраться к опорному пункту украинских военных, но были уничтожены.

На Донбассе ликвидировали двоих террористов, пытавшихся пробраться к опорному пункту ВСУ.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает военная Виктория Руденко. "Решили два недоумка пройти незамеченными к нашему опорнику. В их недалеких мозгах вырисовывалась картина, где у них успешная диверсионная операция… Но не знали эти два червя, что чтобы они на себя не повесили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они как новогодние елки. Не знали, и уже и не узнают. А в черных мешках оно им в принципе уже и не надо", – говорится в ее сообщении.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки боевики российских оккупационных сил 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.