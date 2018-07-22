В Марьинке от взрыва неизвестного предмета ранены двое местных жителей

Раненых доставили в больницу соседнего Курахово, их состояние нетяжелое.

В Марьинке Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадали двое местных жителей - мужчины 43 и 45 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что один из мужчин наступил на собственном дворе на взрывной предмет, от чего и произошел взрыв. Мужчина приехал в дом вместе с товарищем для проверки дома, ведь хозяин вместе с семьей временно переехали из района из-за обстрелов.

Двух раненых доставили в больницу соседнего Курахово. Они находятся в нетяжелом состоянии. Угрозы их жизни нет.

Полиция по факту взрыва возбудила уголовное дело по статье «теракт».