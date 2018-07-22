В Марьинке от взрыва неизвестного предмета ранены двое местных жителей
17:34, 22 июля 2018Война
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Раненых доставили в больницу соседнего Курахово, их состояние нетяжелое.
В Марьинке ранены двое местных жителей / фото УНИАН
В Марьинке Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадали двое местных жителей - мужчины 43 и 45 лет.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Отмечается, что один из мужчин наступил на собственном дворе на взрывной предмет, от чего и произошел взрыв. Мужчина приехал в дом вместе с товарищем для проверки дома, ведь хозяин вместе с семьей временно переехали из района из-за обстрелов.
Двух раненых доставили в больницу соседнего Курахово. Они находятся в нетяжелом состоянии. Угрозы их жизни нет.
Полиция по факту взрыва возбудила уголовное дело по статье «теракт».
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