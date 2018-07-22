В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

С полуночи оккупанты 5 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

С полуночи российско-оккупационные войска уже 5 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на ежедневном брифинге по ситуации на линии столкновения.

«По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил ... Все обстрелы произошли ночью, под утро преимущественно противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а под Талаковкой и Широкино - еще и гранатометы», - сказал он.

По словам Гуцуляка, на Луганском направлении был произведен краткосрочный обстрел позиций ООС в районе Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на Донецком направлении российские террористические войска обстреляли защитников Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.