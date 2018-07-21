Журналисты подсчитали количество наемников из Молдовы, воюющих на Донбассе на стороне оккупантов

По неофициальным данным, количество молдавских наемников в Донбассе достигает 100 человек.

Более 50 молдавских наемников воюют на востоке Украины в рядах боевиков подконтрольных России террористических организаций "Л-ДНР".

Как передает ZN.ua, об этом сообщает молдавское издание Ziarul de Gardă со ссылкой на данные Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ). Однако по неофициальным данным количество молдавских наемников в Донбассе достигает 100 человек.

Как отмечают журналисты, наемничество в Молдове активизировалось с началом российской агрессии в Украине в 2014 году.

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"Из лиц, выявленных до сих пор СИБ, в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами из-за рубежа, 18 человек были задержаны, и около 15 человек уже были осуждены. По неофициальным данным, два гражданина Молдовы были осуждены в Украине", – сообщила офицер по связям с общественностью СИБ Даниэлла Мынзат.

При этом в Молдове наемников судят по статье "наемничество", а в Украине - "терроризм", однако обе они являются уголовными, поясняют журналисты. Наемничество в Молдове наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, вербовка наемников – от пяти до десяти лет.

Около 70% наемников, воюющих в рядах оккупационных войск Донбассе – выходцы из социально неблагополучных семей и безработные. Более половины из них – выходцы из оккупированного РФ Приднестровья. Чаще всего мотивом участия в войне на востоке Украины для молдавских наемников становятся деньги.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские правоохранители установили личности 54 иностранных наемников в «ЛНР-ДНР».