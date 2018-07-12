Украинские правоохранители установили личности 54 иностранных наемников в «ЛНР-ДНР»

Как сообщал главный военный прокурор Украины, большинство из них - итальянцы, но есть и французы, испанцы, сербы, финны, чехи и даже один гражданин США.

В рамках расследования относительно развязывания Россией агрессивной войны против Украины украинские правоохранители установили личности 54 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Читайте такжеСуд продлил арест бразильцу Лусварги, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе

Как передает DW, об этом в ответ на запрос журналистов сообщила Генпрокуратура Украины. По сообщению ГПУ, эти данные Киев хочет использовать, чтобы доказать факт ведения Россией войны и финансирования терроризма на международной арене.

Отмечается, что в начале июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что за четыре года войны на Донбассе Генпрокуратура Украины насчитала более 50 иностранцев на стороне боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Большинство из них - итальянцы, но есть и французы, испанцы, сербы, финны, чехи и даже один гражданин США. Их исчерпывающий список Киев передал в Международный уголовный суд.

Как отмечает издание, в офисе прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге комментировать сообщения Матиоса не стали, сославшись на предписание конфиденциальности обработки коммуникации с внешним миром, закрепленное в Римском статуте.

Из сообщения ГПУ следует, что доказывать вину России Украина, судя по всему, пытается сразу в двух судах - в Международном уголовном суде и в Международном суде ООН, где уже есть соответствующий украинский иск.

Эксперт из Института международного права немецкого общества имени Макса Планка Маттиас Гартвиг (Matthias Hartwig) в разговоре с журналистами отметил, что доказать вину РФ в ведении агрессивной войны против Украины в МКС будет непросто.

"Проблематичным является, однако, то, что россияне вообще не ратифицировали Римский статут, который все это регулирует. То есть российский правитель, дающий приказ вести наступательную войну, не может в этом суде быть привлечен к ответственности. Разве что соответствующее решение примет Совбез ООН, но вероятности этого нет", - отметил он.

Что же касается иностранных наемников, то привлечь их к ответственности на уровне международного права, по мнению специалиста, фактически невозможно. Основаниями для рассмотрения иска в МУС являются лишь агрессивная война, тяжелые нарушения военного права, геноцид и преступления против человечности. Но пока никаких решений Международного уголовного суда относительно войны на Донбассе нет.

Ранее волонтерские сообщества «Информнапалм» и «Ихтамнет», которые исследуют деятельность «частной военной компании Вагнера», опубликовали более 50 имен членов группы «Карпаты», которая состоит преимущественно из граждан Украины. Журналисты исследовали биографии украинских наемников Вагнера.