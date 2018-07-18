Игра мускулами: Зачем Россия сжимает кольцо вокруг Азовского моря

Выступая во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», президент Украины Петр Порошенко упомянул, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море. По его словам, после оккупации Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военные группировки на оккупированных территориях.

Но для того, чтобы понимать вероятность наступления, нужно, прежде всего, изучить ситуацию в акватории Черного и Азовского морей. Она обострилась, потому что россияне действительно усилили свой боевой потенциал в Крыму – они перебросили туда всевозможную современную технику сухопутных, воздушных и подводных войск, которую они изготавливали в последние годы, тем самым, сформировали ударную группировку с ракетными, зенитно-ракетными комплексами и подводными лодками. Также они провели учения и боевое слаживание этих группировок. В Азовском море они нарушают морские международные документы постройкой Керченского моста, за его счет РФ ограничила высоту кораблей, которые перевозят грузы и могут зайти в порты Мариуполя и Бердянска. Кроме того, они проводят контроль всех судов, которые заходят в эти порты, причем как украинские, так и иностранные, чем тоже нарушают международные соглашения.

Сегодня Россия не признает ни единого документа между Украиной и РФ по акватории Азовского моря

К сожалению, на сегодня Россия не признает ни единого документа между Украиной и РФ по акватории Азовского моря. Например, есть документ, чтобы признать воды Азова внутренними водами, как это, например, было между УССР и Советским Союзом, но тогда, по мнению России, слишком много вод отходит Украине. Еще один вариант – возможность контролировать по 12,5 миль каждому из государств, но, с учетом экономической зоны, и в этом случае Украина получает больше. И третий вариант - признать воды Азовского моря международными, но и этот вариант их не устраивает, так как тогда здесь смогут работать иностранные компании и пользоваться побережьем и водами, которые прилегают к Украине. Понятно, что в таком случае в эти воды смогут заходить и военные корабли, что явно не на руку России.

Глубина Азовского моря около 9 метров и тут, по спецификации, корабли и катера должны быть с усадкой не более 4,5 метров. Сейчас Россия туда заводит именно такие ракетно-артиллерийские катера, десантную технику, которые из Каспийского моря выполняли задачи по объектам в Сирии, чем повышают свое военное присутствие.

У Украины также есть артиллерийские катера «Гюрза», которые способны работать в условиях такой усадки – все они уже спущены на воду и могут применяться по приказу главнокомандующего. Кроме того, мы также используем сухопутный контингент и проводим необходимые учения, стрельбы из танков с суши по морским целям и адекватно готовим все имеющиеся силы на случай агрессии, в связи с обострением ситуации в Азовском море.

Россия, безусловно, может повысить давление в акватории, но тогда начнутся локальные боевые действия, которые могут спровоцировать более глубокий вариант ведения боевых действий и перерасти в широкомасштабную войну

Важно, что в море проводятся учения «Си Бриз», где также отрабатываются вопросы взаимодействия ВМС Украины с морскими силами стран НАТО, причем используются надводные, воздушные, сухопутные средства. И, поскольку РФ значительно усилилась подлодками, то и на учениях в качестве противника используют турецкую подлодку и корабли отрабатывают борьбу с подводными лодками на ней…

Россия, безусловно может повысить давление в акватории, но тогда начнутся локальные боевые действия, которые могут спровоцировать более глубокий вариант ведения боевых действий и перерасти в широкомасштабную войну. Однако сейчас это Владимиру Путину не выгодно – он ищет для себя возможности решить вопросы более дешевым способом. Это видно и по переговорам с Трампом – вероятно, они все же обсуждали вопрос Крыма, но каждый из них и дальше придерживается своей позиции, и Путин в этой ситуации хочет выйти таким себе миротворцем: не разворачивая масштабных действий, оставить политическое давление на Украину.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины