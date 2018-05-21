В оккупированную Горловку зашли боевики с шевронами «Сомали»

Свидетели из оккупированных районов писали в соцсетях, что с шевронами боевиков "Сомали" на позиции зашли кадровые российские военные.

Боевики третьи сутки обстреливают мирных жителей Зайцево – всего в шаге от городской полосы оккупированной Горловки. Украинские военные говорят об отдельной террористической штурмовой группе для провокаций, а подконтрольные террористам СМИ сообщают о передислокации в Горловку боевиков группировки «Сомали».

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Об этом говорится в сюжете «ТСН». Отмечается, что в минувшие выходные в Зайцево были разрушены два жилых дома. Сегодня днем по населенному пункту ударили из тяжелых минометов. К счастью, от дневного вражеского обстрела, свидетелями которого стали журналисты, никто не пострадал.

Военные говорят, что снаряды традиционно прилетели из самого центра захваченной Горловки. "В основном работает артиллерия их вечером, бросают вот по селу. Там есть еще мирное население и бомбят, крушат дома им", - говорит боец 24-й бригады с позывным "Колумбиец".

Так же не проходит и суток, чтобы по поселку не били из крупнокалиберных пулеметов. "Имеют, видимо, какую-то отдельную штурмовую группу для провокаций, потому что где-то около восьми человек вылезает и начинается шквальный огонь", - рассказал военнослужащий Степан.

Подконтрольные боевикам СМИ, тем временем, подтвердили, что в Горловку воевать против ВСУ завезли так называемую штурмовую группировку террористов под названием "Сомали". Правда, в соцсетях свидетели из оккупированных районов написали, что с шевронами боевиков "Сомали" на позиции зашли кадровые российские военные.

Ранее сообщалось, что на Донбассе контролируемые Россией боевики обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего погиб местный житель.