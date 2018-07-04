В ИС объяснили выгоду для Украины даже от шаткого перемирия на Донбассе

08:35, 04 июля 2018
Война
213 0
Новое "хлебное перемирие" снова нарушается / фото facebook.com/ato.news

Перемирия на Донбассе, которые кажутся неэффективными из-за их нарушения со стороны боевиков, все же могут сыграть Украине на руку в предстоящих судебных процессах против режима президента России Владимира Путина.

Читайте также"Запустение": в сети показали свежие фото оккупированного города на Донбассе

Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный обозреватель сайта "Информационный сопротивление" Александр Коваленко.

"Не смотря на то, что эффект от перемирия минимальный, такие инициативы необходимы с точки зрения будущих судебных процессов, по которым будут представлены факты, что, например, достигнутое в такой-то день перемирия, было нарушено определенной стороной. Все эти факты уже сейчас фиксируются СММ ОБСЕ, и в дальнейшем, в перспективе предстоящих судебных разбирательств, они будут представлены. Чем больше и чем чаще противник нарушает перемирие, тем хуже ему", - считает он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война#перемирие