В ИС объяснили выгоду для Украины даже от шаткого перемирия на Донбассе

Эксперт "Информационного сопротивления" отметил, что перемирие необходимые с точки зрения будущих судебных процессов.

Перемирия на Донбассе, которые кажутся неэффективными из-за их нарушения со стороны боевиков, все же могут сыграть Украине на руку в предстоящих судебных процессах против режима президента России Владимира Путина.

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Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный обозреватель сайта "Информационный сопротивление" Александр Коваленко.

"Не смотря на то, что эффект от перемирия минимальный, такие инициативы необходимы с точки зрения будущих судебных процессов, по которым будут представлены факты, что, например, достигнутое в такой-то день перемирия, было нарушено определенной стороной. Все эти факты уже сейчас фиксируются СММ ОБСЕ, и в дальнейшем, в перспективе предстоящих судебных разбирательств, они будут представлены. Чем больше и чем чаще противник нарушает перемирие, тем хуже ему", - считает он.