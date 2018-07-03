"Хлебное перемирие" на Донбассе: с начала суток оккупанты дважды обстреливали ВСУ в Авдеевке и Водяном

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе боевики оккупационных войск продолжают нарушать «хлебное перемирие». Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 18.00.

«Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное», - сказано в сводке.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неукоснительно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага», - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 27 июня участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась установить режим прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом жатвы.