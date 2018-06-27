Сутки на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое ранены

Боевики 30 раз открывали прицельный огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 26 июня, российские оккупационные войска 30 раз открывали прицельный огонь по позициям операции Объединенных сил, 11 из которых – из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще двое ранены.

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Противник открывал огонь по всем трем направлениям. Так, на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по позициям ООС из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорськ и Орехово.

На Донецком направлении обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

На Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, пятеро ранены.

В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь защитникам Марьинки, Новомихайловки, Лебединского, Водяного и Широкино.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в больнице Днепра после недели борьбы за жизнь скончался раненый на Донбассе боец.