После недели борьбы за жизнь в больнице умер раненый на Донбассе боец (видео)
08:12, 26 июня 2018Война
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20-летний Руслан Баглык был ранен вражеским снайпером.
В больнице умер раненый на Донбассе украинский боец / фото УНИАН
В больнице в Днепре умер 20-летний украинский военный Баглык Руслан, который был ранен вражеским снайпером на Донбассе.
Как сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, Руслан получил ранение еще 19 июня. Украинский боец умер, не приходя в сознание.
"Сегодня ушел на небо Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области , г. Тростянец. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец", - написала Губа.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе был ранен украинский военный.
В больнице Днепра умер раненый на передовой украинский воин Руслан Баглык
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