После недели борьбы за жизнь в больнице умер раненый на Донбассе боец (видео)

20-летний Руслан Баглык был ранен вражеским снайпером.

В больнице в Днепре умер 20-летний украинский военный Баглык Руслан, который был ранен вражеским снайпером на Донбассе.

Как сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, Руслан получил ранение еще 19 июня. Украинский боец умер, не приходя в сознание.

"Сегодня ушел на небо Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области , г. Тростянец. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец", - написала Губа.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе был ранен украинский военный.