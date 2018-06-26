После недели борьбы за жизнь в больнице умер раненый на Донбассе боец (видео)

08:12, 26 июня 2018
Война
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В больнице умер раненый на Донбассе украинский боец / фото УНИАН

Как сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, Руслан получил ранение еще 19 июня. Украинский боец умер, не приходя в сознание.

"Сегодня ушел на небо Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области , г. Тростянец. Руслан получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец", - написала Губа.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе был ранен украинский военный.

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