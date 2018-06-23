На Луганщине оккупанты захватили частный дом и стреляли в местных жителей - разведка

Из-за беспредела и безнаказанности преступников и сокрытия командирами российских войск их деятельности недовольные оккупационной властью гражданские начинают протестовать и нападать на боевиков.

На Луганщине оккупанты захватили частный дом и стреляли в местных жителей, которые пытались протестовать против их действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

Читайте такжеУкраинские бойцы схватили бывшего офицера ВСУ, который перешел на сторону боевиков

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения (мародерства, грабежи), совершенных военнослужащими 1 и 2 АК ВС РФ с использованием оружия», - сказал спикер.

По его словам, военнослужащие одного из подразделений «2-го армейского корпуса» силой заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола оккупантов.

Мотузяник добавил, что безнаказанность преступников и сокрытие командирами российских оккупационных войск их преступной деятельности приводит к недовольству гражданского населения оккупационными властями и нападениям местных жителей с целью избиения боевиков, которые находятся вне расположений подразделений.

Как сообщал УНИАН, оккупанты теряют поддержку среди молодежи.