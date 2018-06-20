Оккупанты теряют поддержку среди молодежи: в "ДНР" активно "проверяют" преподавателей – ИС
В неподконтрольных Украине районах Донецкой области представители оккупационной администрации активизировали меры по выявлению «потенциально неблагонадежных» преподавателей.
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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», такие меры вероятно связаны со снижением уровня поддержки оккупантов среди учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в ОРДО.
«Сотрудники «МГБ ДНР» совместно с представителями «министерства образования ДНР» значительно активизировали меры по выявлению «потенциально неблагонадежных» преподавателей учебных заведений в оккупированных районах Донецкой области», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь проверяются преподаватели, посещающие подконтрольную Украине территорию или имеющие там родственников.
«Среди педагогов в «ДНР» ходят слухи, что указанные меры обусловлены значительным снижением уровня поддержки главарей оккупационной российской администрации и действий РФ в ОРДО, особенно среди молодежи, а именно – учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в «ДНР», – сообщили в ИС.