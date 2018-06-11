"Мне 18 лет, я могу умереть": в сети показали жесткие разборки боевиков "ЛНР" в автобусе (видео)

Более старший боевик потребовал у младшего документы. В ответ тот лишь огрызался и бросался на противника с кулаками.

На оккупированной Луганщине в маршрутном автобусе "Стаханов-Алчевск" 18-летний пьяный боевик подрался со старшим. Драка, сопровождавшаяся нецензурной бранью, происходила прямо на глазах пассажиров автобуса.

Соответсвующее видео появилось в сети.

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Пользователь, опубликовавший видео, в пояснении описал суть конфликта между боевиками. "В автобус, шатаясь, залетел бухой молодой человек в форме. Он был с банкой "Ягуара". Возле входа сидел мужчина в летах, тоже в форме. Старший попросил убрать МЧ банку "Ягуара" и не позорить его. После чего МЧ быстро ретировался в конец автобуса. Через 5 минут он вернулся, сел рядом со Старшим и стал спрашивать, в чем дело, держа в руках баночку..." - написал он.

Более старший боевик потребовал у младшего документы. В ответ тот лишь огрызалсяи бросался на противника с кулаками.

"Мне 18 лет, я еще не жил, и могу умереть", - кричал он.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Чтобы успокоить разбушевавшегося молодчика, одна из пассажирок даже села ему на руки прижав к сиденью.

Однако остановить конфликт не удалось, и в процессе выяснения отношений одному из боевиков разбили нос, после чего конфликт переместился на улицу.

Пользователи сети массово пишут возмущенные комментарии под видео, шокированные подобным поведением в автобусе, полном пасажиров.

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