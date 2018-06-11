"Приехал защищать от "укрфашистов": на Донбассе "засветился" очередной российский военный (видео)

Террорист, который представился Олегом, заявил, что приехал на Донбасс "добровольцем".

На Донбассе заметили очередного российского военного, который воюет на стороне террористов.

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Видео с военным РФ опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Тверской.

"Олег приехал из России защищать Донбасс, у него в Харькове бабушка и родственники, а в голове телевизионная "вата", - говорится в его сообщении.

Ранее стало известно о потерях в рядах боевиков "ДНР" и российских наемников на Донбассе. Также ежедневно есть раненые. Информацию об этом "слил" российский террорист Александр Бородай.