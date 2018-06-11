"Приехал защищать от "укрфашистов": на Донбассе "засветился" очередной российский военный (видео)
10:13, 11 июня 2018Война
2070 2
Террорист, который представился Олегом, заявил, что приехал на Донбасс "добровольцем".
Террорист говорит, что приехал на Донбасс "по зову сердца" / Скриншот
На Донбассе заметили очередного российского военного, который воюет на стороне террористов.
Читайте такжеПоявилось полное видео ликвидации командира террористов "ДНР" "Мамая"
Видео с военным РФ опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Тверской.
"Олег приехал из России защищать Донбасс, у него в Харькове бабушка и родственники, а в голове телевизионная "вата", - говорится в его сообщении.
Ранее стало известно о потерях в рядах боевиков "ДНР" и российских наемников на Донбассе. Также ежедневно есть раненые. Информацию об этом "слил" российский террорист Александр Бородай.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter