Волонтер рассказал о визите украинских бойцов в районе "промки" к террористам и показал добытый трофей (фото)

21:23, 06 июня 2018
Война
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Волонтер показал фото трофея / фото facebook.com/yury.mysyagin

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Как пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, украинские бойцы добыли на одной из позиций террористов автомат.

По его словам, боевики настолько вольно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин.

"Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций", - отметил волонтер.

фото facebook.com/yury.mysyagin

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР".

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Теги: #военные#волонтер#Авдеевская промзона