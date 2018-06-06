Волонтер рассказал о визите украинских бойцов в районе "промки" к террористам и показал добытый трофей (фото)

По словам волонтера, террористы просто бросили автомат и сбежали с позиций.

6 июня вечером отличились бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны.

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Как пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, украинские бойцы добыли на одной из позиций террористов автомат.

По его словам, боевики настолько вольно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин.

"Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций", - отметил волонтер.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР".