Волонтер рассказал о визите украинских бойцов в районе "промки" к террористам и показал добытый трофей (фото)
21:23, 06 июня 2018Война
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По словам волонтера, террористы просто бросили автомат и сбежали с позиций.
Волонтер показал фото трофея / фото facebook.com/yury.mysyagin
6 июня вечером отличились бойцы разведгруппы одного из подразделений 92-й бригады в районе Авдеевской промзоны.
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Как пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, украинские бойцы добыли на одной из позиций террористов автомат.
По его словам, боевики настолько вольно себя чувствовали, что к оружию не был пристегнут магазин.
"Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и сбежали с позиций", - отметил волонтер.
фото facebook.com/yury.mysyagin
Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР".
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