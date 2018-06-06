Военный фельдшер сорвал штурм террористов под Луганском и уничтожил огневую точку противника

Во время боя военный фельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков.

Ночью противник осуществил минометный обстрел одного из ротних опорных пунктов вблизи Станицы Луганской.

Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия террористы предприняли попытку захвата позиций украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь в ответ.

"Тем временем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя военфельдшер лично уничтожил огневую точку противника и нескольких боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР".