Военный фельдшер сорвал штурм террористов под Луганском и уничтожил огневую точку противника

14:13, 06 июня 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия террористы предприняли попытку захвата позиций украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь в ответ.

"Тем временем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя военфельдшер лично уничтожил огневую точку противника и нескольких боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР".

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Теги: #Донбасс#бойовики#ликвидация#ДРГ