Операция Объединенных сил на Донбассе: озвучены огромные потери "Л/ДНР" за месяц

ООС всего за месяц изменила ситуацию на Донбассе.

С начала операции Объединенных сил на Донбассе боевики понесли огромные потери за месяц – были ликвидированы 115 человек и еще 149 получили ранения.

Не обошлось без потерь и в рядах Вооруженных сил Украины – 11 убитых и 81 раненый. Противник значительно увеличил количество обстрелов, говорится в материале "Сегодня".

Отмечается, что май ознаменовался давно уже невиданным на фронте уровнем эскалации конфликта. В связи с предоставлением Киеву американского летального оружия и сменой военной операции боевики и Кремль реально стали верить в наступление ВСУ на Донбассе. Противник не только вел ожесточенные обстрелы позиций украинской армии, но и не стеснялся стрелять из артиллерии по мирным населенным пунктам.

Подчеркивается, что все потери, которые ВСУ нанесли врагу, – это лишь ответный огонь на обстрелы противника, что не противоречит Минским соглашениям. И это украинские бойцы еще не проводили активных наступательных операций.

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Кроме того, российско-террористические войска не просто регулярно нарушали перемирие, но и активно применяли тяжелое вооружение – танки, артиллерию 122 и 152 мм, минометы 82 и 120 мм, РСЗО "Град". Снаряды летят не только в сторону ВСУ, но и по мирным жителям, как, например, в случае с ударом по поселку под Горловкой с гибелью ребенка.

Потери ВСУ и боевиков за месяц

Данные приведены по неделям:

С 30 апреля по 6 мая. Потери боевиков составили 11 уничтоженными и 23 человек попали в больницу; у ВСУ 13 раненных.

7-13 мая. У ВСУ появились первые погибшие – два человека, еще 23 получили ранения; у боевиков дела обстояли куда хуже – 16 ликвидированных и 34 раненных.

14-20 мая. Украинская армия потеряла троих убитыми и 16 попали в больницу; у противника 17 человек отправились к "Гиви" и "Мотороле", а 32 боевика – к врачам.

21-27 мая. Потери ВСУ: 4 убитых и 23 раненных, боевики же понесли самые крупные потери – 60 ликвидированных и 45 раненных.

28-30 мая. Украинские военные понесли потери восемью раненными, при этом отправили на тот свет 11 боевиков и 15 ранили.

Стоит также отметить гибель двух сотрудниковСБУ на Донбассе. Группа силовиков выполняла боевое задание, однако попала под артиллерийский обстрел противника и понесла потери. В итоге погибли двое военнослужащих ЦСО "А" подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще один СБУшник был ранен.