Украинский снайпер в районе Крымского ликвидировал командира "народной милиции ЛНР"
08:35, 06 июня 2018Война
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Количество обстрелов украинских позиций на данном участке за последнее время очень сильно увеличилось.
Сегодня ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно / фото wikipedia.org
Вчера в зоне ответсвенности 53-й бригады в районе посёлка Крымское, нашим снайпером был ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады "народной милиции ЛНР".
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
"Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин", - отметил волонтер.
Сегодня ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно.
Как сообщал УНИАН, за сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военных.
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