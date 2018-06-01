ВСУ отбили атаки оккупантов на Донбассе: боевики понесли крупные потери в технике и живой силе

По данным разведки, двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет.

За прошедшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила боевикам улучшить тактическое положение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

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На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка на Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции.

Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадания мины во двор частного дома.

За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 151 взрыв на Донбассе. Над оккупированной Луганщиной неизвестные вели огонь по беспилотному летательному мини-аппарату СММ.