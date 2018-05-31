СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 151 взрыв на Донбассе

Над оккупированной Луганщиной неизвестные вели огонь по беспилотному летательному мини-аппарату СММ.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 151 взрыв на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 29 мая в 19:30 30 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Вместе с тем, было зафиксировано меньше взрывов (около 130 против около 215 взрывов)", - сказано в отчете.

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В частности, на Донетчине огневая активность была зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой, Светлодарска и Горловки.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала болше нарушений прекращения огня, включая 21 взрыв, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва)", - сказано в отчете.

На Луганщине миссия зафиксировала огневую активность вблизи Николаевки, Станицы Луганской и Золотого.

При этом, на неконтролируемой правительством Украины территории в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ был направлен огонь из стрелкового оружия. В частности, когда наблюдатели находились на расстоянии около 600 м от поселка Криничанское (прежнее название Красногвардейское, в 42 км на запад от Луганска) и запускали одновременно три беспилотника, они услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 800-900 м с северо-запада в районе, где пролетал один из беспилотников. По оценке миссии, огонь был направлен на беспилотник, но миссии удалось посадить его без повреждения.

Как сообщал УНИАН, беспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска.