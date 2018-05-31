Не отдадим ни одного клочка земли: Порошенко отверг две крайности на пути к миру в Украине
Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что пока он является главой государства, «ни клочка украинской земли не отдадим никому».
Об этом он сказал во время поездки в Ивано-Франковскую область.
По словам Порошенко, он будет делать все для того, чтобы в Украину пришел мир. "Но мир не означает сдать украинскую землю российскому врагу и российском агрессору. Мир - это значит вернуть украинский флаг и украинский суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и аннексированного Крыма", - сказал он.
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Первым шагом к миру президент назвал решение Совета безопасности ООН о "введении миротворческого контингента, который должен быть развернут на востоке нашего государства".
"Я отвергаю две крайности на пути к миру, любые другие предложения приемлемы. Крайность что касается ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует жизней миллионов украинских героев, и вторая - это капитуляция, мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент, ни клочка украинской земли мы не отдадим никому. Это мнение подавляющего большинства украинцев", - подчеркнул Порошенко.
Он напомнил, что в США на заседании Совета безопасности ООН находился министр иностранных дел Павел Климкин, и "мы делаем все возможное для того, чтобы это решение (о миротворцах) было принято".