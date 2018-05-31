Не отдадим ни одного клочка земли: Порошенко отверг две крайности на пути к миру в Украине

Первым шагом к миру президент называет введение миротворческого контингента на Донбасс.

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что пока он является главой государства, «ни клочка украинской земли не отдадим никому».

Об этом он сказал во время поездки в Ивано-Франковскую область.

По словам Порошенко, он будет делать все для того, чтобы в Украину пришел мир. "Но мир не означает сдать украинскую землю российскому врагу и российском агрессору. Мир - это значит вернуть украинский флаг и украинский суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и аннексированного Крыма", - сказал он.

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Первым шагом к миру президент назвал решение Совета безопасности ООН о "введении миротворческого контингента, который должен быть развернут на востоке нашего государства".

"Я отвергаю две крайности на пути к миру, любые другие предложения приемлемы. Крайность что касается ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует жизней миллионов украинских героев, и вторая - это капитуляция, мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент, ни клочка украинской земли мы не отдадим никому. Это мнение подавляющего большинства украинцев", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что в США на заседании Совета безопасности ООН находился министр иностранных дел Павел Климкин, и "мы делаем все возможное для того, чтобы это решение (о миротворцах) было принято".