Боевики заявили о задержании двух бойцов ВСУ, в 14-й бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих

Двое военнослужащих 25 мая самовольно покинули расположение воинской части.

В террористической организации "ЛНР" заявили, что задержали двух "дезертиров" из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщает подконтрольный боевикам информационный ресурс.

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"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", – заявил официальный представитель "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко.

На странице 14-й бригады в Facebook подтвердили, что двое военнослужащих 25 мая самовольно покинули расположение воинской части.

"На сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", – говорится в сообщении.