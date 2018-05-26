Боевики обстреляли жилые кварталы Торецка, снаряд попал в крышу трехэтажного дома

Также повреждена квартира на третьем этаже, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Подконтрольные России боевики на Донбассе вчера вечером обстреляли жилые кварталы Торецка (Донецкая обл.), произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецк Донецкой области произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома, в результате чего была повреждена квартира на третьем этаже и кровля дома», - говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыли спасатели 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые установили факт наличия двух неразорвавшихся взрывоопасных предметов (в квартире и возле дома).

В 2:11 26 мая пиротехниками ГСЧС взрывоопасные предметы были изъяты.

«Информация о погибших и пострадавших не поступала», - сообщили в ГСЧС.